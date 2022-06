Handball

Match parfaitement maîtrisé : Barcelone rejoint Kielce en finale du Final Four

LIGUE DES CHAMPIONS – Tenant du titre, Barcelone rejoint les Polonais de Kielce en finale du Final Four ce dimanche à Cologne. Avec ses Français Dika Mem, Ludovic Fabregas, Melvyn Richardson et Timothey N'Guessan, l’équipe espagnole n'a pas tremblé pour se défaire des Allemands de Kiel, battus 34 à 30. Le résumé du match en vidéo. Et regardez la finale du Final Four ce dimanche sur Eurosport.

00:02:59, il y a 29 minutes