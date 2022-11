Handball

Ligue des champions | Le FC Barcelone arrache le nul à Kiel (30-30) : les temps forts

LIGUE DES CHAMPIONS - C'était le match au sommet de la 7e journée de la compétition dans le groupe B, et il a tenu toutes ses promesses. A Kiel, le score a été serré jusqu'au bout, et le FC Barcelone a finalement arraché le nul (30-30) sur le terrain de son rival allemand, jeudi. Et reste ainsi leader avec 13 points, soit un de plus que Kiel et trois de plus que Nantes.

