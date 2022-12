Handball

Ligue des champions | Le top 5 des plus beaux arrêts de la 8e journée

LIGUE DES CHAMPIONS - Comme après chaque journée de la plus prestigieuse des compétitons européennes, retrouvez une sélection des cinq plus beaux arrêts effectués lors de la 8e journée. Au programme de la 8e journée, les parades de Tobias Thulin (GOG), Niklas Landin (Kiel), Andreas Wolff (Kielce), Dino Slavic (Zagreb) et Viktor Hallgrimsson (Nantes).

