Handball

Ligue des champions | Le top 5 des plus beaux buts de la 8e journée

LIGUE DES CHAMPIONS - Comme après chaque journée de la plus prestigieuse des compétitons continentales, retrouvez une sélection des cinq plus beaux buts inscrits aux quatre coins de l'Europe. Au programme de la 8e journée : Paolo Krljevic (Zagreb), Victor Iturriza (Porto), Tin Lucin (Plock), Bogdan Radivojevic (Szeged) et Domen Makuc (Barcelone).

00:01:30, il y a 34 minutes