Handball

Ligue des champions | SC Magdeburg - FC Porto : les temps forts

LIGUE DES CHAMPIONS - Beaucoup de buts et du spectacle entre entre le SC Magdeburg et le FC Porto. Troisièmes du groupe A, les Allemands ont dominé les Portugais (41-36) jeudi soir, pour compte de la 7e journée de la plus prestigieuse compétition européenne. Au classement, Magdeburg suit le rythme, à quatre points du leader Veszprém, alors que Porto reste dernier.

00:02:59, il y a 13 minutes