Handball

LIGUE EUROPEENNE - Porté par un grand Yannis Lenne, Montpellier poursuit son invincibilité : le résumé de son match

LIGUE EUROPEENNE - Vainqueur du Fejer Vezprem (39-31) ce mardi soir, Montpellier poursuit son sans faute et impressionne de plus en plus. Porté par un grand Yannis Lenne, auteur de 8 buts en 9 tentatives, les Héraultais n'ont jamais été inquiétés. Suivez les Coupes d'Europe sur Eurosport.

00:03:00, il y a 13 minutes