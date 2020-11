La pandémie va également les priver de leur prochain match de Ligue des champions contre Podravka Koprivnica, prévu samedi mais reporté à la demande de l'EHF (la Fédération européenne de handball) après la découverte de cas de Covid-19 au sein de l'effectif croate. Le succès permet à Brest de souffler la 2e place au Paris 92 et de revenir à trois longueurs de Metz.

Le club de la capitale et l'équipe lorraine n'ont pas joué mercredi. Leurs matches contre Nice et Plan-de-Cuques font partie des quatre rencontres de la soirée reportées en raison de la pandémie. Dans les deux autres matches qui ont pu avoir lieu mercredi, Toulon a enfoncé Dijon, qui n'a toujours pas remporté un seul succès en cinq matches disputés et reste scotché au fond du classement.