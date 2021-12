Brillant en Europe où il est premier de son groupe de Ligue des champions mais terne en France, le vice-champion a retrouvé un peu de son lustre face à Chartres samedi (32-21), dixième et à égalité de points avec les Héraultais avant le match. "Ca faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné un match avec autant d'écart (jamais cette saison, ndlr). Ca fait du bien, a apprécié le capitaine Valentin Porte. J'ai revu des sourires."

Lâchés de la course aux premières places, les hommes de Patrice Canayer ont déroulé au retour des vestiaires après avoir basculé devant in extremis à la pause (12-11). Comme lors du nul chez les Bélarusses de Brest mercredi, les Suédois Karl Wallinius, par ses tirs de loin, et Lucas Pellas, par ses courses en contre-attaque, ont été déterminants pour leur dernier match de championnat de l'année civile.

La rencontre du MHB à Limoges prévue mardi ayant été reportée, son prochain rendez-vous est le Final 4 de Coupe de la Ligue le week-end prochain. A noter que le match programmé samedi du PSG, leader ayant réalisé jusqu'ici un sans faute en Starligue, a lui été reporté en raison de cas de Covid-19 au sein de l'effectif de Saran.

