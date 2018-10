Mathieu Grébille rappelé en renfort

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Karabatic a été opéré du pied gauche vendredi et sera absent des terrains pendant quatre à six mois. Le forfait de l'arrière Nantais Romain Lagarde, touché aux adducteurs, a également été annoncé vendredi. Mathieu Grébille est ainsi annoncé en équipe de France pour préparer les deux matches de qualification à l'Euro 2020 contre la Lituanie et la Roumanie.

Grébille, 27 ans, fait son retour deux ans après avoir participé aux Jeux olympiques de Rio en tant qu'arrière. Absent toute la saison dernière à la suite d'une opération à l'épaule, il a repris la compétition avec le MHB au poste d'ailier.

La France affrontera la Lituanie jeudi à Aix-en-Provence puis se rendra à Cluj pour affronter la Roumanie dimanche.