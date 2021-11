Handball

Mireia Rodríguez, la première handballeuse à jouer... avec les hommes

HANDBALL - La joueuse espagnole Mireia Rodríguez a disputé le week-end dernier son premier match avec l'équipe masculine d'Albacete. Avec un but et une victoire à la clé. La handballeuse est la première femme à se fondre dans un collectif composé uniquement de joueurs masculins. Comment cela a-t-il été rendu possible ? Retour sur le parcours du combattant de cette joueuse.

00:01:28, il y a 19 minutes