L'Espagne et le Danemark ont remporté les chocs du soir au Mondial face à l'Allemagne et le Qatar et fait un pas vers les quarts de finale, au contraire de leurs adversaires quasiment éliminés jeudi au Caire.

Les Magyars sont toujours en tête du groupe I (6 points) devant l'Espagne (5) et la Pologne (4), toujours en lice après un succès aisé face à l'Uruguay (30-16). L'Allemagne (2 points) n'a plus son destin entre ses mains et le Brésil (1) n'a plus aucun espoir.