Nikola Karabatic a su revenir au plus haut niveau à la suite de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en octobre 2020. Après avoir terminé le dernier championnat de Starligue, le joueur de 37 ans a remporté la médaille d'or lors des Jeux Olympiques de Tokyo cet été, sa troisième après ceux de Pékin et Londres, et enchaîné sur une nouvelle saison avec le PSG. La star du handball français va ensuite embrayer jusqu'en 2022-23 puisqu'il vient de prolonger avec le PSG, où il évolue depuis 2015.

Déjà, je me sens très bien ici, s'est-il justifié mardi dans un long entretien accordé à À Paris, j'ai découvert un club de très haut niveau, très compétitif. Mais pas seulement. J'y ai aussi vécu beaucoup d'aventures humaines avec les joueurs et les membres du staff. C'est aussi un club très familial, qui m'a donné l'envie de m'inscrire dans la durée, au-delà de ma carrière de joueur. D'ailleurs, je n'ai même pas demandé à Ong Bhakti (ndlr : son agent), de voir ce qu'on pouvait me proposer ailleurs. Cela n'avait pas de sens de partir." , s'est-il justifié mardi dans un long entretien accordé à L'Equipe (ndlr : son agent),."

Malgré sa grave blessure il y a un an, Nikola Karabatic a retrouvé ses moyens physiques et assure se sentir "très bien" aujourd'hui. "Je prends toujours autant de plaisir sur le terrain. Du coup, je me sentais de jouer encore un an, a-t-il ajouté. Pour moi, il n'y a pas de saison de trop. J'admire au contraire tous ces sportifs qui, en fin de carrière, prennent le risque de continuer. En ce qui me concerne, cette crainte ne fait pas partie de l'équation. Tant que je suis motivé, que j'ai la flamme, que je peux passer outre les petites douleurs du quotidien, je continuerai."

Nikola Karabatic va-t-il durer jusqu'aux JO 2024 à Paris ? Pour l'instant, le joueur, qui aura alors 40 ans, n'y pense pas encore et vit match après match. Cependant, le triple champion olympique, qui a songé à arrêter son aventure en Bleu après Tokyo ("la question m'a effleuré"), vise désormais l'Euro 2022 (13 au 30 janvier 2022 en Hongrie et Slovaquie). Pour un quatrième titre européen après ceux de 2006, 2010 et 2014 ?

