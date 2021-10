On ne change pas une équipe qui gagne. L'équipe de France masculine, championne olympique en titre, disputera la première étape de la Golden League en novembre sans aucun nouveau nom et avec tous les médaillés d'Or de Tokyo n'ayant pas pris leur retraite internationale, selon la liste dévoilée mardi. Parmi les 23 joueurs convoqués, le sélectionneur Guillaume Gille a donc fait appel à l'ensemble des champions olympiques à l'exception de l'ailier droit Luc Abalo, l'ailier gauche Michaël Guigou et du gardien Yann Genty, qui ont décidé de stopper leur carrière en équipe nationale.

Et il a aussi retenu neuf éléments qui n'étaient pas présents à Tokyo cet été mais qui ont déjà été capés auparavant. "L'arrêt de Michaël Guigou implique une redistribution au niveau du capitanat", a souligné Guillaume Gille, cité dans le communiqué de la Fédération française de handball. "Le début du stage sera l'occasion d'annoncer comment les responsabilités seront réparties au sein du groupe", a indiqué l'ancien demi-centre. Lors de cette première étape, sur trois, de la Golden League 2022, les Bleus se déplaceront en Norvège pour y affronter le Danemark le 6 novembre puis la Norvège le 7 novembre.

Les 23 Bleus pour les deux premiers matches de la Golden League

Gardiens : Kevin Bonnefoi (Montpellier), Rémi Desbonnet (Nîmes), Vincent Gérard (Paris SG)

Ailiers gauches : Hugo Descat (Montpellier), Dylan Nahi (Kielce/POL)

Arrières gauches : Jean-Jacques Acquevillo (Nîmes), Nikola Karabatic (Paris SG), Karl Konan (Aix), Romain Lagarde (Aix), Timothey N'Guessan (FC Barcelone/ESP), Élohim Prandi (Paris SG)

Demi-centres : Kentin Mahé (Veszprem/HUN), Nedim Remili (Paris SG), Aymeric Minne (Aix)

Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone), Luka Karabatic (Paris SG), Théo Monar (Nantes), Nicolas Tournat (Kielce)

Arrières droits : Dika Mem (FC Barcelone), Melvyn Richardson (FC Barcelone)

Ailiers droits : Benoît Kounkoud (Paris SG), Yanis Lenne (Montpellier HB), Valentin Porte (Montpellier)

