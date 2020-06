Premier tour abordable pour les Bleues à l'Euro 2020

EURO 2020 - Lors du tirage au sort, effectué jeudi, l'équipe de France féminine a hérité d'un groupe abordable pour le premier tour. Les Bleues affronteront le Danemark, le Monténégro et la Slovénie au mois de décembre.

L'équipe de France de handball, tenante du titre, a hérité d'un premier tour abordable à l'Euro 2020 (3-20 décembre en Norvège et au Danemark) avec le Danemark, le Monténégro et la Slovénie, à l'issue du tirage au sort effectué jeudi.

Sacrées pour la première fois de leur histoire en 2018 à domicile, les Bleues devront surtout se méfier des Danoises, qui évolueront à la maison et avaient précipité en 2019 l'élimination de la France au 1er tour du Mondial en s'imposant lors du dernier match de poule (20-18). Le Monténégro, 5e des Championnats du monde, ne sera pas non plus à sous-estimer.

Si les Bleues arrivent à s'extraire de leur groupe, les choses se corseront à partir du Tour principal où elles pourraient se frotter à la Russie, championne olympique en titre et finaliste du dernier Euro, et l'Espagne, vice-championne du monde.

