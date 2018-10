Qualifications Euro 2020 : Malgré une vilaine entame, les Français sortent du piège roumain (31-21)

Les handballeurs français, sans leur vedette Nikola Karabatic, sont sortis indemnes du piège roumain, en s'imposant 31 à 21 dimanche soir à Cluj, pour leur deuxième match de qualification pour l'Euro-2020, grâce à une excellente performance de Nedim Remili. Les hommes de Didier Dinart et Guillaume Gille remportent ainsi leur deuxième match dans ces qualifications après un succès plus probant contre la Lituanie à Aix-en-Provence jeudi (42-27).

Les Français ont été malmenés pendant plus de vingt minutes, après un départ catastrophique : deux exclusions temporaires (Nedim Remili et Kentin Mahé) et un retard initial de quatre buts (4-0 puis 5-1). Les Bleus ont du attendre la onzième minute pour ouvrir leur compteur, par Mathieu Grébille, de retour cette semaine en équipe de France après près de dix-huit mois d'absence sous le maillot tricolore après son opération à l'épaule droite. Mais ils n'ont pris les commandes de la rencontre qu'à la 25e minute (10-9), la faute à une très faible efficacité offensive -- seulement 20% durant le premier quart d'heure, pour finir à plus de 60%.

Montée en puissance en seconde période

C'est le trio offensif Grébille-Remili-Melvyn Richardson qui a sorti les Bleus de la grisaille, pour regagner le vestiaire avec trois buts d'avance (12-9). La seconde période, bien moins accrochée, a vu les Français prendre progressivement le large au score, face à une équipe roumaine qui n'a plus disputé le Championnat d'Europe depuis 1996 et qui s'est inclinée au Portugal pour leur première rencontre.

Pour participer à l'Euro dans quatorze mois en Autriche, en Norvège, et en Suède, les Bleus doivent au pire terminer dans les deux premiers de ce groupe de quatre (France, Roumanie, Lituanie, Portugal). Une formalité pour les sextuples champions du monde et triples champions d'Europe. Cette rencontre a permis à Dinart et Gille de parfaire les automatisme sans Nikola Karabatic, en vue du Championnat du monde (10-27 janvier) en Allemagne et au Danemark.