Si Montpellier et Toulouse ont vu leurs matchs contre Moscou et le Metalurg Skopje reportés à cause de la situation sanitaire, l’USAM Nîmes était bel est bien sur le pont ce soir. Après un succès convainquant pour son retour aux affaires face à Chartres en Starligue, les hommes de Franck Maurice recevaient les Slovaques du Tatran Presov. Privés du buteur Quentin Minel et de l’international Mickaël Guigou, la victoire reste impérative pour rester dans la course à la première place.