Revue d'effectif réussie pour les Bleus face au Danemark (35-29)

Léquipe de france a battu le Danemark en match amical, 35 à 29, jeudi à Straume dans le cadre de la Golden League. Le sélectionneur Didier Dinart avait exempté Michaël Guigou, Cédric Sorhaindo, Luc Abalo et Nikola Karabatic (blessé de toute façon à une cheville) pour ce rendez-vous placé inopportunément au beau milieu de la saison de clubs, juste avant le sprint final en Championnat et en Ligue des champions. Si l'étape de janvier est un rodage avant l'Euro ou le Mondial, celle-ci ne prépare à rien, le prochain Championnat du monde ayant lieu dans huit mois.

C'était l'occasion de donner du temps de jeu à des joueurs jeunes (Romain Lagarde, Melvyn Richardson) ou moins jeunes (Adrien Di Panda, Raphaël Caucheteux, ce dernier terminant meilleur buteur avec 9 buts, dont 5 penaltys) face à une sélection danoise privée elle aussi de nombreux titulaires, dont l'arrière du Paris SG Mikkel Hansen. Ce match entre le champion du monde et le champion olympique en titre n'a évidemment pas eu l'intensité de la finale des Jeux de Rio, car l'essentiel était d'éviter la blessure dans un tournoi sans enjeu, mais les Français en ont tiré le meilleur parti pour montrer la profondeur de leurs réserves.

" La manière était là "

Les cinq Nantais en bleu, dont le jeune Dragan Pechmalbec, sélectionné pour la première fois, se sont frottés à plusieurs joueurs de Skjern, leur futur adversaire en quart de finale de la Ligue des champions. Les Bleus se sont rapidement remis d'un départ difficile (4-7) pour faire le trou grâce à un 9-1, dans le sillage de Dika Mem (5 buts). Menant 16-11 à la pause, ils ont déroulé en deuxième mi-temps en montrant un handball bien léché à un public norvégien clairsemé.

"La manière était là, j'ai apprécié l'équipe ce soir, même si en deuxième mi-temps c'était un peu plus portes ouvertes en défense. Il faut travailler car le Mondial arrivera très vite. Ce soir on a bien avancé", a dit Valentin Porte, capitaine en l'absence de Sorhaindo, au micro de BeinSports. Les Français disputeront deux autres matchs à Straume, jeudi contre la Norvège et dimanche face à l'Islande.