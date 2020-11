Metz s'est imposé face à Dijon (32-27) ce mercredi soir, soit un 8e succès de rang. Les joueuses d'Emmanuel Mayonnade comptent 24 points au classement, soit le maximum possible. Seul Brest (six victoires sur six matches joués et 18 points au compteur) arrive à suivre le rythme impressionnant des Messines. Mercredi soir, Méline Nocandy a aligné quatre buts en l'espace de cinq minutes pour remettre les Messines devant au score (26-23, 52e), alors Dijon était passé devant à l'entame du dernier quart d'heure (23-22, 46e).

L'ailière gauche Manon Houette, championne du monde 2017 et d'Europe 2018 avec l'équipe de France, a inscrit deux buts en 23 minutes de jeu, pour son retour après plus de dix mois d'absence et une double opération en janvier (ligament croisé antérieur et ménisque du genou droit, rotule et tendon du genou gauche). Les Messines se déplaceront au Danemark pour affronter Esbjerg dimanche (14h00) pour la 9e journée de la Ligue des champions, avant un mois et demi de trêve internationale. Pour la reprise de la Ligue féminine début janvier, elles se déplaceront à Brest pour le premier grand choc du Championnat de France.