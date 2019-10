Avec cinq victoires en cinq journées après sa victoire à Nîmes jeudi soir (28-31), les Parisiens ont deux points d'avance sur Montpellier, Aix et Nantes. Les champions de France étaient privés sur blessure de deux arrières-clefs, le Norvégien Sander Sagosen et le Danois Mikkel Hansen, mais ils ont su s'appuyer sur un excellent Nedim Remili (10 buts) et sur le Suédois Kim Egdahl Du Rietz (6 buts).

Les Nîmois avaient pourtant posé de gros problèmes au PSG dans leur salle du Parnasse ces deux dernières saisons, un succès en 2017 et un match nul en 2018, mais ils vivent un début de saison mitigée (2 victoires, 1 nul, 2 défaites). "La base a été défensive. Ces deux dernières années, on avait laissé leur attaque prendre de l'avance", a commenté Remili au micro de BeIN Sports.

En tête de trois buts à la pause (16-13), les Parisiens ont creusé l'écart au retour des vestiaires (+6) et ont toujours contrôlé la situation malgré un retour des Nîmois à deux buts à dix minutes de la fin. Le meilleur Nîmois a été le jeune arrière Elohim Prandi (9 buts), déjà recruté par le PSG pour la saison prochaine.