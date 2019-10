Montpellier et Nantes, respectivement vainqueurs de Chartres (29-25) et de Tremblay (39-20), sont revenus à hauteur de Aix, tenu en échec à Toulouse (27-27), à la deuxième place du Championnat de France de handball après la 5e journée, mercredi. Le Paris SG, quintuple champion de France en titre et seule équipe avec quatre victoires en quatre rencontres, se déplace jeudi soir (20h45) à Nîmes.

Mercredi soir à Bougnol, les hommes de Patrice Canayer ont maîtrisé leur sujet face au promu Chartres. L'arrière gauche tunisien Mohamed Soussi n'a rien raté au tir (7 sur 7), alors que le portier Marin Sego a une nouvelle fois été très bon dans les buts (12 arrêts). Les Montpelliérains s'étaient inclinés dans la salle de leur rival nîmois lors de la 2e journée, avant d'enchaîner les victoires. Vainqueurs des Hongrois de Veszprem à domicile en Ligue des champions dimanche, ils se déplaceront en Pologne pour affronter Kielce en C1 samedi.

Aix accroché par Toulouse, le PSG leader malgré un match en moins

Battus par le PSG lors de la 2e journée de Starligue, Nantes n'a plus perdu en Championnat depuis, s'imposant contre Saint-Raphaël (28-22), à Chartes (38-28) et mercredi soir à domicile contre Tremblay (39-20). L'arrière droit macédonien Kiril Lazarov et l'ailier gauche Valero Rivera ont terminé la rencontre meilleurs marqueurs, respectivement 9 et 8 buts, tandis que dans les buts, le jeune Danois Emil Nielsen (22 ans) a été impérial avec 22 parades, arrêtant 56% des tirs franciliens.

Montpelliérains et Nantais profitent du match nul concédé par Aix sur un but du Toulousain Ayoub Abdi à deux secondes de la fin (27-27), pour recoller à la deuxième place avec 8 points pour les trois équipes, autant que le PSG qui compte un match en moins.