Handball : Suite au refus de le prolonger d’un an, Guigou est furieux contre Montpellier

Désireux de prolonger d’un an son contrat avec Montpellier, l’international français Michaël Guigou a reçu une fin de non-recevoir. Une situation que l’ailier ne digère pas. "Je ressens aujourd'hui de l'injustice au regard de ce que je pense avoir apporté au MHB", a déclaré jeudi dans un communiqué l'ailier, âgé de 37 ans. Arrivé en 1999 dans l'Hérault, le Provençal d'Apt y a effectué toute sa carrière, devenant deux fois champion d'Europe (2003 et 2018) et dix fois champion de France.

Guigou, dont l'objectif est d'aller jusqu'aux Jeux de Tokyo, se juge "physiquement et mentalement au meilleur de mon potentiel" et souhaite "ne pas laisser croire que la question financière justifie seule la décision du MHB".

Michaël Guigou (Montpellier)Getty Images

Guigou en veut à Canayer

L'ailier rend Patrice Canayer responsable de la situation en affirmant que "le manager général a prononcé une fin de non-recevoir". "La gouvernance du club se heurte à la volonté d'un seul homme", a-t-il poursuivi.

Montpellier avait annoncé le 21 janvier, durant le Mondial en Allemagne auquel Guigou participait avec les Bleus, que son contrat de joueur ne serait pas renouvelé et que son avenir au club passait par un poste d'entraîneur à l'académie. Patrice Canayer avait évoqué des "contraintes budgétaires".

Le palmarès de Michaël Guigou est l'un des plus beaux du sport français, à l'égal de celui de Nikola Karabatic ou de Thierry Omeyer. Il est double champion olympique, quatre fois champion du monde et trois fois champion d'Europe.

Montpellier, en panne de résultat cette saison en Europe après avoir gagné la Ligue des champions au mois de mai, doit absolument battre les Biélorusses de Brest samedi pour conserver un espoir de qualification pour la phase finale.