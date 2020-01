L'Euro aurait dû permettre à l'équipe de France de handball de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, il n'en est rien. Eliminés dès le tour préliminaire de la compétition après deux défaites face au Portugal (25-28) et à la Norvège (26-28), les Bleus n'ont plus que le tournoi de qualification olympique pour espérer voir le Japon.

Bonne nouvelle pour l'équipe de France, ce tournoi se déroulera du 16 au 19 avril prochain à domicile, à Paris. Quatre équipes y participeront, et les deux premières obtiendront leur ticket pour Tokyo. La Croatie est déjà sur les rangs en plus de la France. Deux autres équipes, dont les noms ne sont pas encore connus s'ajouteront mais parmi elles, le futur médaillé de bronze du championnat d'Europe et le futur médaillé d'argent du championnat d'Afrique des nations. La tâche ne s'annonce donc pas facile pour les hommes de Didier Dinart, qui vont devoir très rapidement se remettre la tête à l'endroit.