Guillaume Gille, vous avez participé en tant que joueur au dernier TQO disputé par l'équipe de France, en juin 2008. Est-ce une compétition totalement différente des autres ?

Guillaume Gille. : "C'est différent parce que tout le monde veut être aux Jeux et tout le monde veut y briller. C'est notre objectif affiché depuis le début de cette année, depuis que l'on a repris le projet. C'est le moment de bascule, le moment où en trois jours, on concrétise cette idée de voir Tokyo cet été. C'est un moment très spécial, d'adversité forte. Et le TQO de cette année n'échappe pas à la règle. On a face à nous trois grandes équipes, et même si l'on peut être fort de ce que l'on a montré lors du Mondial, on est aussi face à ces adversaires-là dans une posture où les matches sont à gagner, ils ne vont pas se gagner sur le palmarès."

Quel message allez-vous faire passer aux joueurs ?

G.G. : "C'est un évènement à part. Cette semaine est à part, un peu unique. On ne peut pas se présenter au début de cette semaine en étant à moitié, pas complètement dedans. Les enjeux sont trop forts, pour l'équipe de France de manière générale, mais pour chacun d'entre eux. Chacun a cette envie farouche d'aller aux Jeux olympiques, de pouvoir se bagarrer pour y briller. Ça donne à cette semaine et à ce regroupement une atmosphère un peu spéciale. Je trouve qu'il faut l'entretenir : on vit quelque chose à part, et ça va nécessiter un engagement spécial."

Quel souvenir gardez-vous de ce TQO de 2008 ?

G.G. : "Il y avait une atmosphère de tension, parce que l'on joue trois adversaires en mesure de damer le pion. Cette année, on est sur les mêmes calibres. A cette époque-là, c'est la Norvège qui ne s'était pas qualifiée. Ce n'est pas pour rendre la chose plus difficile que ce qu'elle n'est, mais c'est certain que face à ces équipes-là, la performance du jour et l'état d'esprit démontré seront déterminants. Tout peut se produire."

L'expérience du Mondial 2021 est riche pour ce groupe

Sur le Mondial 2021, c'est la France qui a laissé la meilleure impression, si on compare aux Croates, aux Portugais ou aux Tunisiens...

G.G. : "Je trouve que l'expérience du Mondial 2021 est riche pour ce groupe dans sa construction, mais si on était rentrés avec une médaille ou avec le titre, ça n'aurait rien changé. Il aurait fallu se qualifier de la même manière. C'est aussi ce qui rend ce moment si particulier : personne ne peut avoir de certitudes sur le sort de ces rencontres, c'est ce qui les rend aussi excitantes."

Que retenez-vous du Mondial égyptien, où vous avez pris la 4e place ?

G.G. : "J'ai trouvé que l'on a stabilisé un dispositif et une relation défense-gardien de but en 0-6 qui nous a servi de rampe de lancement. Dans le jeu, on a trouvé plein de variétés en fonction des configurations d'attaque. Ça a aussi été, a contrario, les choses un peu plus délicates : lorsque l'on a perdu le fil, dans un rapport de force défavorable en attaque, ça a été plus compliqué de retrouver la ligne. Sinon, ce que je retiens, c'est l'état d'esprit dégagé par le groupe, l'engagement des joueurs qui a été top. Et ça, on en aura besoin. Ce sera plus que nécessaire pour répondre à l'exigence des trois matches en trois jours."

Guillaume Gille lors du Mondial 2021 de handball Crédit: Getty Images

Pendant le Mondial, vous avez remporté des matches extrêmement serrés. Diriez-vous que la France fait de nouveau peur à ses adversaires ?

G.G. : "On a réussi à les faire basculer dans le bon sens. Faire peur ? Je ne crois pas encore, parce que l'on a montré encore trop d'inconstances. On a, à la fois été capable d'un grand niveau de performance qui nous a fait faire d'excellents matches, mais par moments on a été un peu limite, insuffisants, et on a frôlé la correctionnelle. Dans l'analyse globale que doivent faire les adversaires, ça doit être un peu équilibré."

