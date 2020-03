Le report des JO de Tokyo entraîne logiquement celui des TQO. Les tournois de qualification olympiques, dont celui que devaient disputer les Français, ont été reportés à une date ultérieure non précisée, a déclaré mercredi la Fédération internationale dans un communiqué. La France devait affronter la Croatie, le Portugal et la Tunisie à Paris-Bercy. Le tournoi, d'abord prévu en avril, avait été repoussé à juin à cause de la pandémie de coronavirus.