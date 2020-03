Les six tournois de qualification olympique (TQO) sont reportés au mois de juin en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé la Fédération internationale (IHF), vendredi. Elle a en effet réévalué la situation après les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus. Les TQO dames prévus du 20 au 22 mars en Espagne, Hongrie et au Monténégro sont reportés à juin 2020.

Les TQO messieurs prévus du 17 au 19 avril en Norvège, Allemagne, et en France (à Paris-Bercy) sont également reportés à juin 2020. Les dates exactes de ces six tournois seront communiquées en temps voulu, a précisé l'IHF. Les handballeurs français figurent dans un TQO qui comprend également la Croatie, le Portugal et la Tunisie. De leur côté, les handballeuses françaises ont déjà validé leur billet pour les JO 2020 grâce à leur titre européen en décembre 2018.