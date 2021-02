La Fédération française de handball l'a annoncé ce jeudi. Luka Karabatic, Elohim Prandi et Timothey N'Guessan effectuent leur retour en Bleus pour préparer le tournoi de qualification olympique à la mi-mars et tenter d'aller chercher le précieux sésame pour Tokyo cet été. Touché à l'épaule droite début janvier, l'arrière gauche Elohim Prandi avait été privé du Mondial 2021. A ce même poste, Timothey N'Guessan a traîné une blessure aux adducteurs pendant le tournoi en Egypte et a notamment dû déclarer forfait pour la fin de compétition, tout comme le pivot Luka Karabatic, victime d'une lésion aux abdominaux.