Le demi-centre Aymeric Minne a été victime d'une entorse de la cheville droite mardi à l'entraînement avec l'équipe de France et est incertain pour le tournoi de qualification olympique à Montpellier. "Nous n'avons pas perdu espoir de le faire jouer mais le temps qui passe ne tourne pas en notre faveur, indique le médecin de l'équipe de France, Pierre Sébastien. Il ne s'agit pas d'une grosse entorse et on s'autorise 24 heures supplémentaires pour se battre contre les phénomènes inflammatoires."

Pour palier un éventuel forfait et renforcer la base arrière des Français, Karl Konan, présent lors de la première partie de la préparation, a été rappelé. C'est donc un groupe de 21 joueurs qui se rendra à Montpellier en fin d'après-midi mercredi. Les Français disputent de vendredi à dimanche un tournoi couperet pour aller chercher l'un des deux billets pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Ils débuteront ce TQO par un match contre la Croatie vendredi (21h), enchaîneront contre la Tunisie samedi (21h) et termineront par un dernier match (décisif?) contre le Portugal dimanche.

