MT - 14-10 : Les Bleus gèrent bien leur finale face à des Danois, moins dedans, malgré deux échecs sur jet de 7 mètres d'Hugo Descat et Michael Guigou. Mikkel Hansen, lui, est à 3/3 dans cet exercice. Si les joueurs de Guillaume Gille restent aussi sérieux en seconde période, ils tiendront leur revanche de Rio 2016.

30e - 14-10 : Kentin Mahé trompe Niklas Landin avec un rebond en réponse à Mikkel Hansen, encore buteur sur jet de 7 mètres.

29e - 13-9 : Henrik Toft Hansen marque son premier but de la rencontre. Dika Mem, à 9 mètres, lui répond dans la foulée.

28e - 12-8 : La lucarne de Romain Lagarde. Les joueurs de Guillaume Gille creusent l'écart avant la pause !

28e - 11-8 : Mem donne le ballon à Mahé, à 9 mètres, qui envoie un tire à la hanche à 95 km/h. Magnifique, +3 pour les Bleus.

26e - 10-8 : Sur son aile, Luc Abalo marque son deuxième but du match

24e - 9-8 : Gidsel réduit l'écart. Michael Guigou échoue sur jet de 7 mètres ensuite face à Henrik Moellgaard.

23e - 9-7 : Faute de Nicolas Tournat, expulsé pendant deux minutes. Les Bleus vont devoir bien gérer cette infériorité.

21e - 9-7 : Premier temps mort posé par Guillaume Gille. Le coach français explique que Nicolas Tournat va rentrer, Nedim Remili donne les consignes au pivot.

21e - 9-7 : Le pastis de Vincent Gérard ! Le quatrième arrêt du gardien français.

20e - 9-7 : Boulet de Mikkel Hansen à 9 mètres.

19e - 9-6 : Luka Karabatic se démarque parfaitement dans le dos des Danois pour marquer. Dans la foulée, Guigou intercepte l'offensive danoise et marque, seul, en contre. +3 pour les Bleus !

18e - 7-6 : Mikkel Hansen bat à nouveau Vincent Gérard sur jet de 7 mètres. 2/2 pour le Danois.

16e - 7-5 : Luc Abalo débloque son compteur et marque son premier but en venant tirer à l'intérieur.

15e - 6-5 : Dans la foulée du temps mort, Gidsel réduit l'écart.

15e - 6-4 : Nikolaj Jacobsen pose un premier temps mort pour le Danemark.

14e - 6-4 : Karabatic emmène Gidsel avec lui, Remili en profite pour croiser et se présenter seul face à Landin. Premier break pour les Bleus.

13e - 5-4 : Dika Mem profite des écrans de Nikola Karabatic et Ludovic Fabregas pour tirer par-dessus la défense danoise et marquer.

11e - 4-4 : Nikola Karabatic trouve Ludovic Fabregas aux six mètres. Le pivot manque le cadre en tirant au-dessus du but danois.

10e - 4-4 : Trouvé en pivot, Ludovic Fabregas égalise pour la France en tirant en bas à droite.

8e - 3-4 : Nouvel échec français face à Niklas Landin. Cette fois c'est Dika Mem qui voit son tir arrêté par le gardien danois.

7e - 3-4 : Saugstrup redonne l'avantage au Danemark. Nikola Karabatic bute sur Niklas Landin dans la foulée.

6e - 3-3 Gidsel accroche Nikola Karabatic, parti en contre. Hugo Descat manque son premier jet de 7 mètres de ces JO suite à un arrêt du bras gauche de Niklas Landin.

5e - 3-3 : Saugstrup marque à six mètres. Hugo Descat lui répond instantanément sur jet de 7 mètres avec un chabala.

3e - 2-2 : Dika Mem, à neuf mètres donne l'avantage aux Bleus mais Mikkel Hansen lui répond à six mètres sur l'engagement.

2e - 1-1 : Nikola Karabatic répond à Mikkel Hansen avec un kung-fu. La finale est bien lancée.

Un kung-fu pour débuter : le superbe but de Karabatic pour lancer les Bleus

1e - 0-1 : Mikkel Hansen ouvre le score de cette finale sur jet de 7 mètres.

1e - C'est parti à Tokyo ! Le Danemark donne le coup d'envoi de cette finale face à la France.

13h56 - La Marseillaise retentit dans le Yoyogi Stadium. Coup d'envoi imminent.

13h53 - La paire arbitrale du jour est macédonienne avec Slave Nikolov et Gjorgji Nachevski.

13h51 - Les 14 Danois : N.Landin (G), Moeller (G), M.Landin, Saugstrup, Svan, Moellgaard, Mensah, Toft Hansen, M.Hansen, Olsen, J.Hansen, Andersson, Holm, Gidsel.

13h48 - Les 14 joueurs français pour cette finale : Gerard (G), Genty (G), Remili, Lagarde, Mem, Tournatn N.Karabatic, Mahé, Abalo, Guigou, L.Karabatic, Fabregas, Descat, Porte. Guillaume Gille laisse Melvyn Richardson en tribunes.

13h45 - Après sept rencontres disputées, les Bleus ont le meilleur taux de réussite au shoot du tournoi, avec 72% de tentatives converties. Plus précisément, les Français ont les meilleurs ratios au tir à l’aile (82%), à six mètres (70%) et à neuf mètres (56%).

13h43 - Après avoir remporté les JO de 2008 et 2012, les deux premiers de leur palmarès, les Bleus avaient perdu ceux de 2016 face aux Danois, qui, eux, remportaient le premier tournoi olympique de leur histoire.

13h41 - Ce matin, l'Espagne a battu l'Egypte (31-33) dans la petite finale et a donc décroché la médaille de bronze.

13h38 - De son côté, le Danemark a également terminé premier du groupe B avec quatre succès et un revers, a ensuite battu la Norvège en 1/4 (31-25), puis s'est défait de l'Espagne en 1/2 (23-27).

13h35 - Pour se hisser jusqu'en finale, l'équipe de France a terminé première du groupe A avec quatre victoires et une défaite, a ensuite aisément battu le Bahreïn en quart (42-28), puis s'est défaite de l'Egypte en demi (27-23).

13h32 - Cette finale est un remake de celle des Jeux Olympiques de Rio en 2016 où le Danemark avait remporté la médaille d'or en battant la France 28-26. Si l'équipe et le sélectionneur ont changé, les Bleus auront, très certainement, à coeur de prendre sa revanche.

13h30 - Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre EN DIRECT commenté la finale des Jeux Olympiques de handball masculin opposant l'équipe de France au Danemark. Le coup d'envoi est prévu à 14h au Yoyogi Stadium.

