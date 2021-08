S'abonner Déjà abonné ? Se connecter HANDBALL France - Bahreïn / SANS PUB 02:19-04:32 Direct

13e - 9-6 : Luc Abalo, sur son aile droit, trompe Mohamed Ali avec un rebond.

13e - 8-6 : Malgré l'infériorité numérique de son équipe, Alsayyad marque.

12e - 8-5 : Mohamed Ahmed a été expulsé deux minutes pour une faute sur Dika Mem lors de son but.

12e - 8-5 : Almaqabi marque à six mètres, Dika Mem, à 9 mètres, lui répond instantanément. Mohamed Ali, le gardien bahreïnien, se troue un peu.

11e - 7-4 : A noter, la particularité dans le jeu du Bahreïn : une défense très étagée avec un 3-3. Les Bleus en profitent dans ce début de rencontre et trouve pas mal d'espaces.

10e - 7-4 : Ali Merza Ali se faufile et trouve la lucarne opposée à 6 mètres. Dika Mem, seul à l'entrée de la zone, lui répond dans la foulée.

9e - 6-3 : Montée de balle rapide, Dika Mem sert Luka Karabatic, qui fusille Ali à 6 mètres.

8e - 5-3 : Luka Karabatic reçoit le ballon dos au but et marque sans même se retourner. Magnifique !

7e - 4-3 : Encore un but d'Alsayyad pour le Bahreïn après une bonne feinte de passe et un tir à 6 mètres.

6e - 4-2 : Remili inscrit son vingtième but dans ces JO en réponse à Alsayyad.

5e - 3-1 : Une nouvelle fois, Dika Mem tire depuis les 9 mètres et tire sur la droite. +2 pour les Bleus.

4e - 2-1 : Michael Guigou échoue sur jet de 7 mètres en frappant la barre de Mohamed Ali.

3e - 2-1 : Dika Mem s'envole à neuf mètres et trouve la lucarne gauche.

2e - 1-1 : Alsayyad égalise à neuf mètres.

2e - 1-0 : Guigou, sur l'aile gauche, marque au premier poteau. Il devient alors le troisième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France.

1e - C'est parti à Tokyo pour le quart de finale entre la France et le Bahreïn ! Les Bahreïniens donnent le coup d'envoi.

2h28 - Les hymnes retentissent au Yoyogi Stadium, le coup d'envoi est imminent.

2h26 - La paire arbitrale du jour est slovène avec Bojan Lah et David Sok.

2h25 - Les 14 Bahreïniens : Mahfoodh (G), M.Ali (G), Eid, H.Ali, Alsamahiji, Abdulredha, Fadhul, M.Ali, Askani, Almaqabi, Ali Merza Ali, Ahmed, Mohamed, Alsayyad.

2h24 - Les 14 joueurs français pour ce quart de finale : Gerard (G), Genty (G), Remili, Lagarde, Richardson, Mem, Tournat, N.Karabatic, Mahé, Abalo, Guigou, L.Karabatic, Fabregas, Porte. Hugo Descat est bien laissé au repos.

2h22 - Pour rappel, blessé lors du dernier match contre la Norvège, Timothey Nguessan souffre d’une lésion du mollet droit et a été contraint d’abandonner pour la suite des Jeux Olympiques ; Romain Lagarde le remplace. Hugo Descat, lui aussi touché, reste, lui, dans le groupe. L’ailier est tout de même mis au repos pour le match de ce soir.

2h21 - Le programme des quarts de finale des JO :

France-Bahreïn (2h30)

Suède-Espagne (6h15)

Danemark-Norvège (10h00)

Allemagne-Egypte (13h45)

2h20 - La seule fois où la France et le Bahreïn se sont affrontés remonte au Mondial 2011, dans lequel les Bleus avaient été champions, et les Tricolores s’étaient aisément imposés 41-17.

2h19 - En face, le Bahreïn a connu l’inverse et n’a remporté qu’un seul match, contre le Japon (32-30), et s’est incliné face à la Suède (32-31), le Portugal (25-26), le Danemark (31-21) et l’Egypte (30-20). L’équipe du Golfe a alors terminé quatrième du groupe B avec deux petits points et une différence de buts à -20 mais a créé la surprise en se qualifiant pour les 1/4.

2h17 - Pour se hisser jusqu’en 1/4, les Bleus ont remporté quatre de leurs cinq matchs : contre l’Argentine (33-27), contre le Brésil (34-29), contre l’Allemagne (30-29), contre l’Espagne (36-31). Leur seul revers était lors du dernier match, sans enjeu, face à la Norvège (32-29). Les Tricolores ont alors terminé premiers du groupe A avec huit points et une différence de buts à +14.

2h15 - Bonjour (ou bonsoir) à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre EN DIRECT commenté le quart de finale de l’équipe de France masculine de handball contre le Bahreïn dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. Le coup d’envoi est prévu à 2h30, heure française.

