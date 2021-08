S'abonner Déjà abonné ? Se connecter HANDBALL Brésil - France / SANS PUB 03:50-05:17 Direct

3h54 - Les deux équipes sont présentées dans la salle du Yoyogi Stadium à huis clos. Les hymnes vont rententir chacun leur tour.

3h50 - La paire arbitrale du jour est Slovène avec Bojan Lah et David Sok.

Tokyo 2020 "Je ne sais pas comment, mais il faut le gagner" : Les Bleues n'ont plus le choix face au Brésil IL Y A 12 HEURES

3h47 - Les 14 Brésiliennes : Arenhart (G), de Arruda (G), de Paula, Do Nascimento, De Araujo, Rodrigues, Amorim, Araujo, Cardoso, Vieira, Guarieiro, Bitolo, Matieli, Ventura.

3h44 - Voici les 14 joueuses françaises pour cette rencontre : Leynaud (G), Darleux (G), Nocandy, Coatanea, Valentini, Pineau, Lassource, Zaadi, Niakaté, Sercien-Ugolin, Flippes, Edwige, Foppa, Nze Minko. Dancette démarre, une nouvelle fois, en tribunes.

3h41 - Plus tard dans la journée, dans ce groupe B, l’Espagne affrontera la Russie (7h15) tandis que la Hongrie jouera contre la Suède (9h15).

3h39 - Voici le classement avant le second match des Bleues :

1re - Suède (7 pts, +22)

2e - Russie (5 pts, -4)

3e - Espagne (4 pts, -4)

4e - Brésil (3 pts, -1)

5e - France (3 pts, -3)

6e - Hongrie (2 pt, -10)

3h36 - Les Brésiliennes, elles, sont, pour le moment, quatrièmes du groupe B avec le même bilan que les Françaises (1 victoire, 1 nul et 2 défaites) mais profitent d’une meilleure différence de but. La qualification des Sud-Américaines dépendra du résultat du match d’aujourd’hui également.

3h33 - Championnes du Monde 2017 et championnes d’Europe en 2018, les Bleues sont désormais en quête d’un premier titre olympique. Cependant, à Tokyo, les joueuses d’Olivier Krumbholz vivent un tournoi compliqué et sont désormais dos au mur. Après une victoire, un nul et deux défaites, les Bleues pointent à la cinquième place du groupe B (4 pts) et doivent remporter leur match face au Brésil si elles veulent remonter au quatrième rang, et ainsi obtenir leur ticket pour les quarts de finale.

3h30 - Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre EN DIRECT le cinquième match (déterminant) de l’équipe de France de handball féminine dans le groupe B des Jeux Olympiques de Tokyo face au Brésil. Coup d’envoi prévu à 4h00.

Tokyo 2020 N'Guessan et Descat blessés, Gille inquiet : le match pour du beurre vire à l'hécatombe IL Y A 15 HEURES