Pas d'accident pour les Bleus. Les handballeurs français ont logiquement disposé du Japon (47-32) en match de préparation pour les Jeux Olympiques ce dimanche à Koshu, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Tokyo. Les hommes de Guillaume Gille passeront un dernier gros test contre les Danois, champions olympiques en titre, sur le site de compétition des JO au Yoyogi Stadium, mercredi (13h00), à trois jours de leur entrée en compétition aux Jeux contre l'Argentine.

Le capitaine de l'équipe de France Michaël Guigou a profité de cette rencontre pour célébrer son 300e match sous le maillot de l'équipe de France, lui qui a franchi la barre des 1.000 buts en sélection en avril et que se rapproche du top 3 des meilleurs marqueurs français (Frédéric Volle occupe pour l'instant la 3e place avec 1.016 buts). "C'était un match engagé avec des Japonais qui se sont un peu essoufflés en cours de match. On fait un bon premier match au Japon et c'est une bonne chose. On est bien, on est en rythme", a estimé le capitaine, qui avait disputé son premier match en bleu il y a 19 ans quasiment jour pour jour, déjà au Japon (à Kumamoto le 3 juillet 2002).

Le Danemark, la nouvelle équipe à battre

Guillaume Gille a pu profiter de ce match contre une équipe nipponne assez limitée pour tester plusieurs systèmes de jeu, avec Nedim Remili au poste de demi-centre en première période, associé à Timothey N'Guessan sur sa gauche, puis Kentin Mahé avec Nikola Karabatic à gauche en seconde période. Nicolas Tournat a parfaitement secondé Ludovic Fabregas sur le poste de pivot en seconde période, bien aidé par une défense japonaise plus laxiste.

"C'est une victoire, après une période un peu délicate d'acclimatation sur le sol japonais. C'est une satisfaction d'avoir tout le monde à bord et en bonne forme malgré la fatigue accumulée et le décalage horaire qui continue de laisser des traces pour certains", a souligné le sélectionneur. Le dernier match de préparation face au Danemark donnera une indication plus claire sur l'état de forme de l'équipe de France, médaillée d'argent à Rio en 2016, et qui a reculé dans la hiérarchie mondiale depuis, au profit des Danois (champions du monde 2019 et 2021) et de l'Espagne (championne d'Europe 2018 et 2020).

