En plus de Manon Houette et Astride N'Gouan, l'arrière droite de Metz Emma Jacques et la gardienne de Györ Laura Glauser quittent le groupe France, qui ne comptera plus que 18 éléments à partir du deuxième rassemblement à Capbreton le 30 juin en vue des JO de Tokyo 2020. L'arrière gauche Claire Vautier reste dans le groupe, mais sera pas de l'aventure japonaise, a aussi précisé le sélectionneur.

L'effectif devra encore être amputé de trois noms d'ici aux Jeux, seules 14 joueuses pouvant participer au tournoi (avec une remplaçante au village olympique en plus). "C'est un peu prématuré de vouloir travailler sur un groupe trop réduit. Aujourd'hui, la liste de 14 je ne l'ai pas, je veux encore pouvoir utiliser certaines joueuses, les mettre en concurrence, et ensuite on verra", a expliqué le sélectionneur Olivier Krumbholz dans un communiqué. Prétendantes à l'or olympique, les Bleues seront privées cet été de leur capitaine Siraba Dembélé, blessée, tout comme des arrières Orlane Kanor et Aïssatou Kouyaté.

Le groupe de 18 joueuses

Gardiennes : Darleux Cléopatre (Brest Bretagne HB) - Gabriel Catherine (Paris 92) - Leynaud Amandine (Györ)

Ailières gauche: Lassource Coralie (Brest Bretagne HB) - Valentini Chloé (ES Besançon)

Arrières Gauches : Niakate Kalidiatou (Brest Bretagne HB) - Nze-Minko Estelle (Györ) - Vautier Claire (JDA Dijon)

Pivots : Edwige Béatrice (Györ / Hon) - Foppa Pauletta (Brest Bretagne HB)

Demi-centres: Nocandy Méline (Metz HB) - Pineau Allison (Buducnost) - Zaadi Grace (Rostov/Rus)

Arrières droite: - Lacrabère Alexandra (Fleury-Loiret) - Sercien-Ugolin Océane (Krim Ljubljana)

Ailières droite : Coatanea Pauline (Brest Bretagne HB) - Dancette Blandine (Nantes AHB) - Flippes Laura (Paris 92).

