L’équipe de France cale à nouveau. Dans une rencontre très serrée, les Françaises et les Suédoises ne sont pas parvenues à se départager (28-28). Grace Zaadi a eu la balle de match avec un jet de sept mètres à la dernière seconde du match, mais Jessica Ryde l’a arrêté.

Les joueuses d’Olivier Krumbholz comptent trois points après trois journées (une victoire, un match nul et une défaite). La Suède, qui avait enregistré deux succès en autant de rencontres, perd ses premiers points dans ce tournoi olympique et en comptent désormais cinq. Prochain rendez-vous vendredi face à la Russie pour les Bleues.

Un poteau et un jet de 7 m raté : la fin de match difficile des Bleues

Une fin de première période catastrophique

Cela avait pourtant bien démarré pour les Tricolores. Après un début de rencontre rythmé et serré où les Bleues, en blanc pour ce troiisème match, ont suivi les Suédoises au score. Les joueuses d’Olivier Krumbholz ont ensuite pris l’avantage pour la première fois de la rencontre à la 12e (7-8), grâce à un but de Méline Nocandy. Bien dans leur match, les Tricolores ont ensuite creusé l’écart, grâce, notamment, à deux arrêts d’Amandine Leynaud et aux pertes de balle suédoises (7 en 20 minutes), et ont compté un avantage de cinq buts à la 23e (9-14).

Mais l’expulsion de deux minutes d’Allison Pineau (25e) et la disette de cinq minutes des vice-championnes d’Europe (24e-29e) ont permis aux Scandinaves de revenir au score à la demi-heure de jeu. Juste avant la pause, Grace Zaadi, grâce à un tir puissant, a réussi à redonner l’avantage à la France (16-17).

Les Bleues ont encore leur destin entre leurs mains

Au retour des vestiaires, le scénario du premier acte s’est répété et les deux équipes se sont livrées à un mano à mano pendant trente minutes. Les joueuses d’Olivier Krumbholz ont défendu en 1-5 avec Estelle Nze Minko avancée et ont gêné leurs adversaires. Mais la bonne Jessica Ryde, entrée aux cages pour la seconde période, a réalisé huit arrêts et a empêché les Françaises de prendre de l’avance au score. A 16 secondes de la fin du match, les Françaises avaient la possession et le sélectionneur français a posé un temps afin de donner des consignes individuelles.

A la dernière seconde, Pauletta Foppa, importante en pivot encore aujourd’hui (6/7 au tir), a été retenue aux six mètres et a obtenu un jet de 7 mètres. Grace Zaadi (3/6) n’a pas réussi à le transformer et a buté sur Ryde. Les Suédoises ont alors exulté et ont fêté ce match nul (28-28) comme une victoire. Olivier Krumbholz et ses joueuses, eux, se sont montrés déçus.

Une déception de courte durée. "On est plutôt satisfaits du résultat" a confié le sélectionneur ensuite. Ce match nul peut être considéré comme un bon résultat pour les Bleues puisque les Suédoises restaient sur deux succès face à l’Espagne et la Russie. Si pour l’heure, l’équipe de France n’est pas qualifiée en étant cinquième avec trois points, elle a encore son destin entre les mains et devra remporter ses prochains matches contre la Russie, samedi, et le Brésil, lundi, pour (enfin) valider son ticket pour les quarts de finale.

