Une entrée en lice pleinement réussie. Pour son premier match du groupe A des Jeux Olympiques de Tokyo, l’équipe de France de handball s’est logiquement imposée face à l’Argentine (33-27). Les Bleus ont mené d’un bout à l’autre de la rencontre sans jamais avoir été réellement inquiétés. Tous les voyants sont au vert avant le prochain match contre le Brésil, prévu ce lundi à 2h du matin en France.

Olympic Qualification Tournament "Si on pense qu’on peut se permettre de perdre…" : les Bleus ne se laissent pas le choix 13/03/2021 À 22:51

C’était un rendez-vous à ne surtout pas manquer face à un adversaire supposé le plus abordable de la poule A. Et les Tricolores ont fait ce qu’il fallait, avec notamment deux entames de mi-temps parfaitement maitrisées. Emmenés par un très bon Vincent Gérard, auteur de 8 arrêts, ils se sont montrés solides en défense et efficaces en attaque. De quoi prendre très vite le large à chaque fois et de gérer l’avantage au score. Seul un petit trou d’air en fin de première période a permis à l’Argentine d’atteindre la pause avec seulement deux longueurs de retard (12-10).

Richardson, homme du match... en moins d'une demi-heure

Mais pas de quoi atténuer la bonne prestation d’ensemble de toute l’équipe. En dehors de Nicolas Tournat non inscrit sur la feuille de match, les 14 joueurs présents ont pu participer à la partie et prendre leurs repères. Touché à la cuisse lors de la préparation, Michaël Guigou a ainsi pu faire son retour. Nikola Karabatic continue, lui, sa montée en puissance après de longs mois d’absence. Mention spéciale à Melvyn Richardson, utilisé exclusivement en deuxième période, qui a réussi un remarquable 7 sur 7 au shoot.

Difficile d’espérer mieux pour ces Bleus, outsiders de la compétition, au sein d’une poule extrêmement relevée. Après le Brésil lundi, il faudre ensuite affronter l’Allemagne mercredi, l’Espagne vendredi et la Norvège dimanche. Mais cette première victoire convaincante donne de belles perspectives pour terminer dans l’une des quatre premières places et se qualifier pour les quarts de finale.

Olympic Qualification Tournament Les Bleus à deux doigts de Tokyo 13/03/2021 À 21:29