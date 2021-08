Handball

Tokyo 2020 - Abalo : "Ça fait cinq mois que j’imaginais ce match contre les Danois"

JEUX OLYMPIQUES - Luc Abalo a décroché son troisième titre olympique en battant le Danemark, samedi. Pourtant, il y a quelques mois, il n'a pas pu rejoindre son club en Norvège à cause de la pandémie. Il a du s'entraîner en extérieur, en France, sans club. Et aujourd'hui, il est sur le toit de l'olympe. Il nous raconte cette histoire au micro de Thomas Bihel et sa soif de revanche face au Danemak.

00:01:58, il y a une heure