Tokyo 2020

"On ne porte pas grande attention aux résultats qu'on a fait au premier tour, il fallait qu'on sorte, un point c'est tout". Olivier Krumbholz n'était pas inquiet. Et le sélectionneur des Bleues avait bien raison. C'est simple, on n'a pas reconnu ses joueuses. Poussives lors de la phase de poules, les Tricolores ont retrouvé un visage séduisant en quarts de finale. Comme si la pression des matches couperets et l'odeur de la médaille avaient réveillé leur instinct de championnes. Et ce sont les Pays-Bas qui en ont fait les frais (32-22).

Face aux Néerlandaises, les joueuses de Krumbholz ont signé un match plein de bout en bout pour s'imposer tranquillement. "On a réalisé un grand match défensif. C'était un peu inconstant en attaque, on s'est fait quelques petites frayeurs mais ça a été un match de qualité. On les a dominées dans le jeu sur tout le terrain", a applaudi le sélectionneur des Bleues sur France 2.

C'était un match maîtrisé tactiquement

Pourtant toujours bien placées sur la scène internationale depuis 2015, les championnes du monde néerlandaises ont été étouffées comme rarement. "On leur a posé énormément de problèmes en défense. Ça a permis à l'équipe de se lancer", savoure une Amandine Leynaud "époustouflante" dans son but selon son coach. "Et quand elles ont espéré un petit peu en deuxième mi-temps, on a su enfoncer le clou. C'était un match maîtrisé tactiquement. Ça fait du bien."

"On ne leur a laissé aucun espace. On est très heureuses", se délecte encore Béatrice Edwige. Les Néerlandaises n'ont en effet jamais pu y croire. Et c'est bon pour la suite. "C'est de bon augure, et on a pris de la confiance, confirme Krumbholz. Depuis cinq ou six ans, les Pays-Bas sont presque toujours dans le dernier carré, on est vraiment heureux. Il y a quatre équipes qui dominent le handball mondial. On en a sorti une avec les Pays-Bas."

Continuer à progresser dans cette compétition

Médaillées d'argent à l'Euro en décembre dernier, les Françaises, vice-championnes olympiques 2016, peuvent à nouveau regarder vers le haut avant de retrouver en demie la Suède, contre qui les Tricolores avaient concédé le nul en poule après avoir manqué un jet de 7 mètres dans les dernières secondes. "La Suède fait un tournoi exceptionnel. Et on va tout faire pour les battre", prévient Krumbholz.

S'il n'était pas forcément inquiet après les matches de poules, le patron des Bleus a en tout cas toutes les raisons d'être maintenant totalement rassuré. Surtout qu'il sait que ses protégées sont déjà focus sur la demie. "C'est un match où j'espère que l'on va montrer que l'on a fait des progrès. J'ai hâte de me mettre au travail pour travailler la Suède", a annoncé Béatrice Edwige dès la fin de la rencontre. "On a envie d'aller le plus loin possible, ajoute Leynaud. On est capable de faire de belles choses. Il faut se remettre au travail très vite pour ne rien lâcher et continuer à progresser dans cette compétition." Le ton est donné. Et met en appétit pour la suite.

