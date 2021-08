C’est l’histoire d’une équipe qui ne pesait rien il y a une petite trentaine d’années. Et qui s’apprêtait à découvrir le grand monde à l’occasion des Jeux Olympiques de Barcelone, en 1992. Trois décennies plus tard, elle roule sur l’or et est l’équipe la plus titrée du sport français. Et de loin.

Samedi, les handballeurs français disputaient leur quatrième finale olympique de rang - un record - et ont décroché leur troisième médaille d’or aux dépens des tenants danois (25-23). Exceptionnel. Seule la Russie, sous ses formes successives (URSS, CEI et donc Russie) a remporté le tournoi quadriennal à quatre reprises.

Une interception pour une immense émotion : l'action finale qui a sacré les Bleus

Ce sacre est celui du retour au sommet, après une ère Dinart acrimonieuse. Elle ne n’est guère étirée dans le temps mais elle a semblé interminable tant les Français du hand avaient placé la barre haut depuis leur premier podium, en Catalogne.

De 1995 à 2021...

Ce qui rend l'odyssée bleue incomparable est le court laps de temps qui s’est écoulé entre son premier grand titre, décroché lors du mondial islandais en 1995 et ce 7 août 2021. Imaginez qu’entre les Barjots et les hommes de Guillaume Gille, il s’est écoulé vingt-six ans. A peine vingt-six ans.

26 ans et 12 couronnes.

Si le rythme des triomphes français était remarquable au tournant du XXIe siècle, il est devenu indécent quand les Tricolores ont enfin rompu la malédiction olympique, en 2008. Jusque-là, les hommes de Costantini puis d’Onesta se cassaient constamment les dents en essayant de grimper sur l’Olympe. D'Atlanta à Athènes, en passant par Sydney, c'était toujours la même histoire.

Un kung-fu pour débuter : le superbe but de Karabatic pour lancer les Bleus

Après le sacre pékinois, les titres ont coulé à flot. Il y eut le Mondial 2009, l’Euro 2010, le Mondial 2011, les Jeux 2012, deux autres Championnats du monde en 2015 et 2017 et un petit Euro de plus pour la fine bouche en 2014. Soit huit titres en neuf ans. Incroyable.

Après une "disette" de quatre ans, l'équipe de France a remis le couvert, fait de Nikola Karabatic, Michaël Guigou et Luc Abalo des triples champions olympiques, et n'a pas de raison de s'arrêter en aussi bon chemin.

