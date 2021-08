Elles reviennent de loin… mais n'ont pas encore achevé leur quête. Si quelqu'un avait dit que les Bleues seraient en finale des JO quand elles s'apprêtaient à disputer un match à la vie à la mort face au Brésil en fin de premier tour, vous l'auriez sans doute regardé de travers. Quelques jours plus tard, les coéquipières d'Allison Pineau ont terrassé la Suède (29-27), après avoir asphyxié les Pays-Bas, pour rejoindre une deuxième finale olympique de suite après l'argent de Rio. Tout simplement à peine croyable.

"C'est extraordinaire de se dire qu'une nouvelle fois, d'affilée, on retourne en finale olympique. Je mesure tout le chemin parcouru et le privilège d'être là. C'est beaucoup d'émotions", savoure l'expérimentée Pineau. Ce match face à la Suède a d'ailleurs été un concentré d'émotions pour les joueuses d'Olivier Krumbholz. Ce 0/4 aux jets de sept mètres en est la preuve. Les Bleues ont tremblé, elles ont dû puiser très loin dans leurs ressources pour ne pas flancher. "Il fallait avoir de la stabilité. Dans le dernier quart d'heure, on était sans doute un peu plus fortes physiquement mais aussi mentalement. Il ne fallait pas douter", a salué, pour France TV, un sélectionneur heureux, Olivier Krumbholz.

Tokyo 2020 Du fiasco de l’Euro 2020 à la finale olympique : comment les Bleus ont retrouvé de leur superbe IL Y A 28 MINUTES

Départ piano et fin en apothéose : le résumé de la qualification des Bleues

"Je suis arrivé ici avec l'envie d'aller chercher la médaille d'or"

Du haut de ses trois JO disputés, Allison Pineau n'a pas été surprise par le scénario du match. "La victoire a mis du temps à se dessiner mais je l'avais dit aux filles." Et celles-ci ont fait la différence dans les douze dernières minutes abordées à égalité (21-21). La défense a encore élevé son niveau et une magnifique Cléopâtre Darleux a fini le travail dans les buts. "C'était mental, les deux équipes étaient là. En défense, on a donné beaucoup de coups", a d'ailleurs souri la gardienne au micro de France Télévisions.

Allison Pineau : "Le carton rouge est le tournant du match"

Et maintenant ce groupe vise mieux qu'à Rio quand il avait cédé en finale face à la Russie (22-19). "En 2016, c'était la première médaille olympique pour le handball français féminin. Là on est prévenues et on va essayer de ne pas trop s'attarder sur nos émotions, se souvient Grâce Zaadi. Aujourd'hui, en tout cas pour ma part, je suis arrivée ici avec beaucoup plus d'attentes et avec l'envie d'aller chercher la médaille d'or, et pas (juste) une médaille olympique. C'est l'expérience, et le fait qu'on sera davantage dans un esprit de conquérantes, qui feront la différence avec 2016."

"J'avais dit aux filles qu'on allait aller au bout, annonce Allison Pineau. On est à un match de la plus belle des médailles", assure Pineau de son côté. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

Une ultime frayeur avant l'explosion : les Bleues ont bien célébré la qualification

Tokyo 2020 Allison Pineau : "Le carton rouge est le tournant du match" IL Y A 42 MINUTES