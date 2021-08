Le handball français aime les surnoms. Peut-être pourra-t-il appeler son équipe nationale féminine "les pionnières". En remportant la médaille d'or à Tokyo ce dimanche contre la Russie , les handballeuses n'ont pas seulement signé un magnifique point d'exclamation en apportant la 33e médaille au clan tricolore au Japon. Les joueuses d'Olivier Krumbholz ont remporté le tout premier titre olympique de leur histoire et marqué d'un sceau historique ce 8 août 2021. Avec ce sacre, elles deviennent la première équipe féminine française de sport collectif à décrocher une médaille d'or. Un exploit historique à plus d'un titre.

Cette victoire marque le huitième titre olympique des sports collectifs tricolores dans l'histoire des Jeux. Mais jusqu'alors, seules des équipes masculines étaient grimpé sur le toit de l'Olympe. Leurs homologues masculins handballeurs font figure de gloutons en chef, avec un troisième titre acquis samedi , après 2008 et 2012. Le handball a été jusqu'à samedi le seul pourvoyeur de sacres olympiques en sports collectifs du XXIe siècle, alors qu'il n'était monté sur le podium auparavant que sur la troisième marche, à Barcelone, en 1992 et l'épopée des "Bronzés".

Le XV de France avait signé le premier titre en sport collectif, à Paris, lors de l'édition 1900. C'est également dans la capitale française que le water-polo avait décroché l'or, en 1924. De quoi inspirer peut-être les équipes tricolores pour le retour des JO à Paris en 2024. Il a fallu attendre ensuite 1984, les Bleus du football et leur génération exceptionnelle (Lacombe, Touré, Xuereb, Rust…) à Los Angeles pour voir le sport collectif français triompher. Les Jeux de Tokyo avec le volleyball masculin en or pour la première fois , et donc les deux équipes nationales de handball, ont allègrement complété cette collection.