Tokyo 2020

A 19 jours du premier match des JO, face à l'Argentine, Guillaume Gille a tranché. Ce lundi, le sélectionneur de l'équipe de France a dévoilé sa liste des quinze joueurs convoqués pour les Jeux olympiques de Tokyo. Nikola Karabatic sera bien là. En octobre dernier, l'arrière gauche du PSG a subi une grave blessure à un genou mais a su revenir à la fin mai (contre Saint-Raphaël) pour pouvoir décrocher son ticket olympique.

Outre l'absence de Wesley Pardin, blessé à un genou lors des Mondiaux en janvier dernier, Guillaume Gille pourra compter sur un groupe quasi-complet. "Nous connaissions la densité du groupe au début de la préparation et il y avait beaucoup de questions sur les états de forme, aussi sur la capacité à enchaîner un volume de travail important, a-t-il indiqué. L’objectif d’arriver ce lundi avec l’ensemble de notre effectif et de ses forces vives, pouvait être un casse-tête pour nous. Et bien ce mal de tête, nous l’avons bien eu avec le staff car le niveau des joueurs était très proche. Si cette équipe porte bien notre conviction, il est certain que le choix final n’était pas évident."

Rémi Desbonnet et Romain Lagarde seront remplaçants mais feront bien le voyage à Tokyo. "Nous avons débuté la préparation à 21 et désormais nous avons basculé dans une deuxième phase après avoir resserré cette liste. Ce n’est pas un moment simple car l’engagement du groupe a été remarquable pendant ces 15 jours avec beaucoup d’énergie et de sueur versée, dans le travail individuel et dans la construction de cette équipe, autour du projet", a renchéri Guillaume Gille sur le site officiel de la fédération française de hand.

La liste des 15 sélectionnés pour les Jeux

Gardiens : Yann Genty (Paris SG HB) - Vincent Gérard (Paris SG HB)

Yann Genty (Paris SG HB) - Vincent Gérard (Paris SG HB) Ailiers Gauches : Hugo Descat (Montpellier HB) - Michaël Guigou (Usam Nimes Gard) (C)

Hugo Descat (Montpellier HB) - Michaël Guigou (Usam Nimes Gard) (C) Arriere Gauche : Nikola Karabatic (Paris SG HB) - Timothey N’guessan (Fc Barcelone)

Nikola Karabatic (Paris SG HB) - Timothey N’guessan (Fc Barcelone) Demi-Centres : Kentin Mahé (Veszprem) - Nedim Remili (Paris Sg)

Kentin Mahé (Veszprem) - Nedim Remili (Paris Sg) Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone) - Luka Karabatic (Paris Sg Hb) - Nicolas Tournat (Kielce)

Ludovic Fabregas (FC Barcelone) - Luka Karabatic (Paris Sg Hb) - Nicolas Tournat (Kielce) Arrieres Droits : Dika Mem (FC Barcelone) - Melvyn Richardson (Nc)

Dika Mem (FC Barcelone) - Melvyn Richardson (Nc) Ailiers Droits : Luc Abalo (NC) - Valentin Porte (Montpellier HB)

