Tokyo 2020

Les Bleues réussissent leur entrée en lice. Pour leur premier match dans ce groupe B des Jeux olympiques de Tokyo, les Françaises ont battu la Hongrie d’un but (29-30). Les joueuses d’Olivier Krumbholz ont été solides défensivement et ont plutôt bien géré la rencontre, malgré une petite frayeur en fin de match, en menant au score durant les soixante minutes. Le bon match des deux gardiennes est de bon augure pour la suite. Rendez-vous mardi contre l’Espagne (14h30), défaite plus tôt dans la journée par la Suède.

Pour son premier match dans ce tournoi olympique, l’équipe de France se devait d’envoyer un message clair aux autres nations d'un groupe B relevé. C’est chose faite. Habituées à monter en puissance au fur et à mesure, les Bleues ont décidé de ne pas être en mode "diesel" aujourd’hui. Dès l’entame, les Françaises ont pris le match en main. Au bout de sept minutes de jeu, elles avaient un avantage de quatre buts tout en gardant leur cage inviolée.

Leynaud et Darleux précieuses

Emmenées par une très bonne Amandine Leynaud, qui a notamment arrêté un jet de sept mètres à la 18e, les joueuses d’Olivier Krumbholz ont été solides défensivement et ont été cliniques offensivement. Malgré la disette de cinq minutes au milieu de la première période, la France a remis un coup de gaz avant la pause et est rentrée avec un avantage de trois buts (12-15).

Au retour des vestiaires, Cléopatre Darleux a remplacé Amandine Leynaud dans les cages et l’a imité pendant toute la seconde période. Toutes deux ont réalisé sept arrêts et ont permis à l’équipe de France de ne pas encaisser beaucoup de buts. En quarante minutes, les vice-championnes d’Europe n’avaient encaissé que 17 buts. Devant, les Bleues ont continué à être cliniques. Grace Zaadi, qui a inscrit tous ses jets de 7 mètres (5/5), a montré l’exemple en inscrivant dix buts. La meilleure buteuse de la rencontre. Olivier Krumbholz, inquiet d’entretenir une bonne dynamique de groupe, a donné du temps de jeu à toutes les joueuses présentes sur la feuille de match (14). Malgré un petit passage à vide en fin de match, similaire à celui de la première période, les Bleues ont bien géré leur avantage au score et ont remporté les deux points grâce à ce succès (29-30).

Une efficacité offensive, une solidité défensive et deux gardiennes impériales sur leur ligne, l’équipe de France est bien rentrée dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. Si les Tricolores rêvent de remporter la médaille d’or - seul trophée qui manque à leur palmarès -, elles devront confirmer cette entrée en lice intéressante face aux Espagnoles mardi à 14h30, elles qui se sont inclinées de sept buts face à la Suède dans la nuit (31-24). Une chose est sûre, Olivier Krumbholz pourra compter sur ses cadres, déjà très impliquées ce dimanche.

