Tokyo 2020

Un match compliqué pour se lancer. L'équipe de France, avec le retour sous le maillot bleu de Nikola Karabatic, s'est imposée sur le fil contre l'Egypte (31-30) pour son premier match de préparation aux JO, lundi soir à Paris. Après quelques jours de repos, les Français se retrouveront à Créteil à la Maison du hand le 10 juillet, et prendront la direction du Japon le 12 juillet. Avant de débuter les Jeux, ils affronteront le Japon le 18 juillet à Koshu et le Danemark à Tokyo le 21 juillet.

Lundi à Coubertin, la salle traditionnellement utilisée par le PSG hand, les Bleus ont retrouvé leur public plus d'un an après leur dernière représentation devant leurs supporters, et ont mis par séquences une grosse intensité défensive, autour du duo Luka Karabatic et Ludovic Fabregas.

Une roucoulette au buzzer

"C'était un très bon test, ils nous ont mené la vie dure et il a fallu s'employer. On leur a laissé des ballons. J'ai envie de retenir aussi le retour du public, c'est ça le handball, a souligné le sélectionneur Guillaume Gille, satisfait de la réponse de ses joueurs après une première grosse charge de travail physique depuis deux semaines à Créteil. L'équipe a bien réagi."

Les Français se sont échappés à l'entame du dernier quart d'heure de jeu (27-23), mais ont vu les Egyptiens repasser devant à trois minutes du terme (30-27). Les Français se sont finalement arrachés grâce à des buts de Hugo Descat, Luka Karabatic et Valentin Porte, puis ont bénéficié d'un jet de sept mètres accordé par l'arbitre au buzzer et transformé par Kentin Mahé sur une superbe roucoulette.

"On a réussi à revenir au forceps et à l'énergie. Beaucoup de bonheur et de fierté", a commenté Nikola Karabatic au micro de beIN Sports. A 37 ans, la star du hand français effectuait son retour avec l'équipe de France, après une grave blessure (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit) à la mi-octobre avec le PSG.

