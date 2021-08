Tokyo 2020

Cela ne devait être qu'une formalité. Ce France – Norvège, dernier match de la première phase du tournoi olympique n'aurait dû être qu'anecdotique pour l'équipe de France de handball. Déjà qualifiés, les Bleus n'avaient que leur honneur à défendre, face à un de ses meilleurs ennemis. Mais cette rencontre sans enjeu pourrait finalement peser lourd dans le parcours des handballeurs tricolores à Tokyo. Outre la défaite sans conséquence , la principale information concerne Timothey N'Guessan et Hugo Descat. Et elle n'est bonne ni pour l'arrière ni pour l'ailier.

Les deux cadres du flanc gauche français sont sortis sur blessure dimanche. N'Guessan a été touché au mollet dans les premières minutes du match et n'est pas revenu en jeu au retour des vestiaires. Même prévenus, les Bleus n'ont pu éviter la récidive, quand Descat s'est touché l'adducteur sur une course à l'apparence anodine. Excellent depuis le début de la compétition, le Montpelliérain a terminé la partie avec de la glace et la mine fermée. A 48 heures du quart de finale contre le Bahreïn , la situation pouvait difficilement être plus mauvaise.

"Perdre deux joueurs sur un match comme ça, ce serait très con"

"Le moral n'est pas très enjoué" avouait Nadim Remili à RMC. "J’espère que ce n’est pas grave parce qu'on serait très amer de perdre deux joueurs sur un match comme ça, se lamentait Nikola Karabatic. Ce serait très con." Si Romain Lagarde, réserviste présent sur place, pourrait entrer en scène en relais de N'Guessan, ce double coup dur pourrait avoir de lourdes conséquences, puisque le deuxième réserviste, Rémi Desbonnet, évolue au poste de gardien.

"Il y a de l’inquiétude quand on voit ces joueurs sortir subitement du terrain, a réagi le sélectionneur Guillaume Gille. Ils vont passer des examens. Ce qu’on suppose n’est pas de bon augure. C’est rageant sur un match qui n’avait pas d’intérêt sur le plan comptable. Le bilan est un peu lourd. On joue le jeu de la compétition. On avait envie de prolonger la dynamique. Cela fait partie des aléas. On avait été épargnés depuis le début. On va être contraint de penser à des alternatives. On va d’abord faire le point."

Les prochaines heures vont être décisives, alors qu'aucun changement n'est possible dans les effectifs une fois que les quarts de finale auront été disputés.

