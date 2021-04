Tokyo 2020

L'arrière gauche de l'équipe de France féminine de handball Orlane Kanor s'est gravement blessée au pied gauche avec une rupture du tendon d'Achille et est forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo cet été, a annoncé lundi la Fédération française.

"A l'occasion d'une opposition en condition de match samedi après-midi, Orlane Kanor s'est blessée en plein mouvement d'attaque. Sortie et prise en charge immédiatement par le staff médical, le premier diagnostic laissait soupçonner une rupture du tendon d'Achille gauche", a expliqué la FFHandball dans un communiqué. Les examens complémentaires effectués dimanche ont confirmé le diagnostic. Orlane Kanor, 23 ans, va devoir se faire opérer dès lundi après-midi et sera éloignée des terrains "un long moment". Il s'agit d'un nouveau coup dur pour le sélectionneur Olivier Krumbholz, dans la quête d'un premier titre olympique, le seul qui manque au palmarès des handballeuses françaises, championnes du monde 2003 et 2017 et championnes d'Europe 2018.

Il y a six jours, la fédération annonçait une rupture complète du tendon d'Achille droit de l'ailière gauche et capitaine des Bleues Siraba Dembélé, qui devait disputer ses derniers JO à 34 ans à Tokyo, alors que Kanor espérait jouer ses premiers Jeux sous le maillot tricolore. Quelques jours auparavant, c'est l'arrière droite de Besançon Aïssatou Kouyaté, médaillée d'argent à l'Euro-2020 fin décembre, tout comme Kanor et Dembélé, qui se blessait gravement (rupture du ligament croisé du genou gauche) et disait adieu à Tokyo.

