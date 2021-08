Handball

Jeux Olympiques - Handball : Le résumé vidéo de la finale France - Danemark

JEUX OLYMPIQUES - Un troisième titre et une revanche olympique. Les handballeurs français ont effacé l'abattement de Rio cinq ans plus tôt en réalisant un exploit face aux doubles champions du monde danois (25-23) samedi au Yoyogi stadium de Tokyo, en finale des Jeux Olympiques. Une finale de rêve et un finish de fou à revivre en vidéo.

00:01:49, Hier à 14:30