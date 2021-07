Au niveau de mon genou, je n'ai pas d'appréhension ni la sensation de me freiner dans certaines positions

"C'était hors de question de faire partie de l'équipe si je suis un boulet, si je ne peux pas l'aider. Donc j'avais à coeur de montrer au coach bien sûr, aux joueurs, mais aussi à moi-même, a déclaré Nikola Karabatic dans un premier temps. Je me sens bien sur le terrain. Au niveau de mon genou, je n'ai pas d'appréhension ni la sensation de me freiner dans certaines positions, courses, sauts, et déjà, ça, c'est top. Et niveau handballistique, j'ai des retours positifs des coaches, des joueurs, ça me donne de la confiance, ça me confirme les sensations que j'ai sur le terrain et qui sont très bonnes."

Plus d'un an après sa dernière apparition en Bleus, le Parisien a retrouvé l'équipe de France le 5 juillet dernier à l'occasion du match amical contre l'Egypte. Lors de la phase de groupes des JO, les hommes de Guillaume Gille affronteront l'Argentine (24 juillet), le Brésil (26 juillet), l'Allemagne (28 juillet), l'Espagne (30 juillet) et la Norvège (1er août). Avant d'espérer une éventuelle médaille, cinq ans après avoir décroché l'argent à Rio ?

