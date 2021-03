Un début de match raté, une partie irrespirable jusqu’au bout ou presque, et la victoire à la fin : pas de doute, on a retrouvé les Bleus. Pour son entrée en lice dans le TQO à Montpellier, l’équipe de France a galéré, mais a réalisé une superbe seconde période, avec notamment un Yann Genty en surbrillance dans les cages, pour s’imposer face à la Croatie (30-26) et lancer parfaitement sa quête d’un billet pour les Jeux de Tokyo.

