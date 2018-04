Une équipe de France rajeunie en Norvège pour la Golden League

Les trentenaires Luc Abalo, Michaël Guigou, Cédric Sorhaindo et Nikola Karabatic (blessé depuis) ont été exemptés par le sélectionneur Didier Dinart. En l'absence de Sorhaindo, c'est Valentin Porte (27 ans) qui a été promu capitaine.

"En l'absence de Cédric et de quelques anciens, j'ai logiquement pensé à Valentin qui est spontané et a un discours positif, a expliqué Didier Dinart sur le site de la FFHB. Au sein de cette équipe, nous travaillons en toute transparence et en toute honnêteté : Val incarne ces qualités."

Cette troisième étape de la Golden League sera l'occasion de voir en Bleu, pour la première fois, le Nantais Dragan Pechmalbec (22 ans), mais aussi son coéquipier au "H" Romain Lagarde (11 sélections, 21 ans), les Montpelliérains Baptiste Bonnefond (3 sélections, 25 ans) et Melvyn Richardson (1 sélection, 21 ans) ou encore le Parisien Dylan Nahi (5 sélections, 18 ans).

Le programme des Bleus :

Jeudi (20h45) France - Danemark

Samedi (18h15) France - Norvège

Dimanche (15h30) France - Islande