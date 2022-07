Onze jours de compétition, et un immense spectacle en prévision. Les Jeux Paralympiques de Paris 2024 se sont un plus dévoilés ce jeudi, avec un premier programme déjà bien chargé. Si le calendrier précis des festivités sera publié en fin d'année 2022, on en connaît déjà les principaux points d'orgue. De la Cérémonie d'ouverture le 28 août à la clôture le 8 septembre, les Jeux s'étaleront sur onze jours de compétition, un de moins que ce qu'avait offert Tokyo en 2021. L'organisation parisienne a plutôt misé sur un agenda condensé pour "équilibrer" les rendez-vous.

Le préambule du 28 août sera le théâtre d'une grande fête des athlètes paralympiques puisqu'aucune épreuve n'aura lieu ce jour, afin de permettre au plus grand nombre d'être présent. Les choses sérieuses ne tarderont pas, avec la moitié des sports au planning – 11 sur les 22 - dès le jeudi 29 août, et les premières médailles en Para taekwondo et Para cyclisme, Para natation sur piste. Les Jeux prendront fin le 8 septembre avec un bouquet final, le para marathon entre La Courneuve et les Invalides.

Record d'épreuves pour les athlètes féminines

Entre temps, l'athlétisme et la natation auront les honneurs de ces Paralympiques avec des compétitions respectivement entre le 30 août et le 8 septembre (au Stade de France), et le 29 août au 7 septembre (à l'Arena Paris La Défense). Avec un calendrier globalement raccourci, la part belle a aussi été faite aux week-ends, afin de permettre à un maximum de public de se rendre sur les sites. Le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre, 16 para sports seront au programme. Autre coup de pousse accordé aux spectateurs, "les compétitions se termineront au plus tard à 23h30 en soirée" assure l'organisation.

Parmi les 549 épreuves prévues, 235 seront réservées aux athlètes féminines, un record (huit de plus qu'à Tokyo). A noter parmi les autres faits marquants de cette première présentation la mise en place de tournois uniformisés pour les différents sports collectifs. Le cécifoot, le volleyball assis, le basket fauteuil, le rugby fauteuil et le goalball verront huit nations s'affronter pour les médailles "afin d’offrir une plus grande cohérence aux épreuves et de faciliter leur lisibilité", explique Paris 2024.

Le programme provisoire des sessions est disponible ICI.

