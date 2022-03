Depuis 2010 et les Jeux Paralympiques de Vancouver, l’équipe de France ne cesse de progresser. Des 6 médailles (pire bilan depuis 1984) dont une seule en or (pire total de l’histoire avec 1980) décrochées au Canada, les Bleus sont passés à 20 médailles (7 en or) à Pyeongchang, le deuxième meilleur bilan tricolore de l’histoire des Paralympiques d’hiver, après l’extraordinaire édition de 1994 à Lillehammer (31 médailles dont 14 en or). Les Français avaient alors pris la 4e place du tableau des médailles. De quoi espérer encore mieux à Pékin ? L’espoir existe, bien sûr, mais ce n’est pas une obsession.

L’incertitude de l’environnement pousse à l’humilité

Ad

"Faire aussi bien qu’à Pyeongchang, ça serait parfait mais on sait que la vérité des JO n’est pas n’est pas toujours la vérité de l’édition précédente, nous explique Pierrick Giraudeau, attaché Performance et haute-performance de la Fédération française handisport. L’objectif qui nous est fixé, par le biais de nos institutions que sont le ministère des Sports, l’Agence nationale du sport et le Comité paralympique et sportif français, c’est d’être dans le Top 5 des nations au tableau des médailles. On sort d’une édition exceptionnelle, où l’on était pour la première fois de l’histoire sur le podium du classement par nations (la Russie étant sous bannière paralympique). On part avec des intentions très ambitieuses mais avec beaucoup d’humilité. Le mot d’ordre c’est rêver plus grand, avec humilité". Car la pandémie a grandement perturbé la préparation des athlètes et laisse planer plus d'incertitudes qu’à l’ordinaire.

Jeux Paralympiques Les Russes et Biélorusses pourront participer aux JO paralympiques de Pékin sous bannière neutre IL Y A 12 HEURES

Benjamin Daviet aux Jeux Paralympiques 2018 Crédit: Getty Images

"Il y a quatre ans à Pyeongchang, on disposait d’éléments dont on ne dispose pas cette année, décrypte Pierrick Giraudeau. Par exemple, nos skieurs n’ont pas eu la possibilité d’aller skier sur place. Et c’est le cas pour toutes les nations. C’est un élément d’incertitude supplémentaire. Il y a tout un environnement qui sera découvert en arrivant sur place et c’est ce qui nous pousse à faire preuve d’humilité". Cela avait d’ailleurs aussi été le cas pour les athlètes olympiques, qui avaient découvert les pistes "The Rock" et "Ice River" en arrivant sur place. Avec une réussite plus ou moins importante selon les athlètes et les délégations.

On a utilisé au maximum les accréditations staff possible

Mais les Français devront aussi faire avec une adversité bien supérieure à celle de 2018, en termes de qualité comme de densité. "Il y a pu exister sur la paralympiade précédente des hégémonies, des places de n°1 incontournables mais ce n’est plus le cas", avoue l’attaché Performance et Haute-Performance de la Fédération Française Handisport. Désormais, chaque discipline de chaque sport est disputée, avec plusieurs athlètes en mesure de se disputer le podium. "Nos adversaires directes ne se sont pas endormis pendant ces quatre années, malgré la pandémie", poursuit-il. De quoi pousser le Comité paralympique et la FFH à se donner des moyens supplémentaires de briller à Pékin.

Marie Bochet aux Jeux Paralympiques 2018 Crédit: Getty Images

"Le Comité paralympique nous a demandé d’établir les sélections, prioritairement, sur des sportifs et sportives en capacité d’aller 'contribuer au tableau des médailles', rapporte Pierrick Giraudeau. La performance a vraiment été au cœur de nos stratégies de qualifications et sélections. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on part avec une équipe de cadres dans chacun des sports où on a essayé d’optimiser chacun des postes et des profils. On va avoir un technicien en plus par rapport à 2018 en ski alpin, on a utilisé au maximum les accréditations staff possible pour avoir un maximum d'entraîneurs sur le bord des pistes pour qu’il y ait un maximum d’analyse et un retour d’informations en temps réel". Un choix fort pour permettre aux Bleus d’aborder ces Jeux Paralympiques dans les meilleures conditions possibles.

Rester dans cette dynamique positive

C’est aussi dans cette optique que la cellule Haute-Performance de la Fédération française handisport et son manager Christian Femu ont poussé pour créer et entretenir une vraie dynamique de groupe au sein de l’équipe de France. "Christian a vraiment mis l’accent sur la dynamique de vie de groupe, au sein de chaque sport mais aussi entre ces trois sports, explique Giraudeau. Des temps de regroupements ont été organisés, pour générer du positif sur cette dynamisme d’équipe et le porte-drapeau Benjamin Daviet est pour ça un formidable leader. Il s’intéresse à tous les sports et il est attentif à ce que cette vie de groupe ne soit pas que des mots, mais surtout une vraie dynamique vertueuse. On sait que les Jeux restent une compétition à part et on va faire en sorte de rester dans cette dynamique d’émotion positive exceptionnelle". Multiplier les médailles serait sans doute le meilleur moyen de s’assurer qu’elle se poursuive pendant ces dix jours. C’est tout le bien qu’on leur souhaite.

Handisport Scooby-Doo, multi-sports et détermination sans faille : le destin hors-norme d’Oksana Masters HIER À 22:47